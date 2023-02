Nieuwe helikopters Kustwacht Caribisch Gebied operationeel

KRALENDIJK – Kustwacht Caribisch Gebied heeft twee nieuwe helikopters in dienst genomen. Eind vorig jaar is het contract met het leasebedrijf Draken afgelopen en is er de laatste jaren hard gewerkt aan nieuwe contracten voor nieuwe helikopters.

De twee nieuwe helikopters, op basis van een interim contract, zijn door het Britse bedrijf Bristow Helicopters Limited geleverd. Met het interim contract met Bristow heeft de Kustwacht haar vliegcapaciteit van de helikopter voor haar dienstverlening gewaarborgd. Van de twee helikopters is er op dit moment één gespoten in de kleuren van de kustwacht. De andere helikopter draagt de kleuren van het bedrijf Bristow.

Halverwege 2023 moeten beide nieuwe helikopters in de gebruikelijke Kustwacht kleuren zijn gespoten. De beide helikopters zullen naar verwachting 10 jaar voor de Kustwacht gaan vliegen.

Type

Het type helikopter, AW-139 blijft voor zowel het interim contract als het nieuwe contract hetzelfde, wel zijn de sensoren van de nieuwe helikopters verbeterd, zijn er betere communicatiemiddelen aan boord en zijn de helikopters beter toegerust voor zoek- en reddingsacties.