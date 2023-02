KLM strandt op Sint-Maarten door probleem met neuswiel

PHILIPSBURG- Een probleem aan het neuswiel zorgde op zondag eerst voor vertraging en vervolgens voor de annulering van KL729, uitgevoerd met een Airbus A330 met in totaal 225 passagiers aan boord.

Na de landing bleek het toestel een storing in het neuswielbesturingssysteem te hebben, waardoor het enige tijd aan het eind van de landingsbaan bleef staan. De pech aan het vliegtuig had ook tot gevolg dat de landingsbaan een goed half uur dicht was voor het overige vliegverkeer.

Nadat het probleem in eerste instantie opgelost leek, maakte de kist zich alsnog op voor vertrek, toen bleek dat het mankement nog niet was opgelost. Dat was voor de KLM het teken om de vlucht maar geheel af te lasten.

Onderdak

Aan boord van de vlucht met bestemming Amsterdam zaten 259 passagiers en in totaal 11 bemanningsleden. Deze werden allemaal teruggebracht naar de luchthaventerminal en later door de afhandelaar op Sint-Maarten, ondergebracht in verschillende hotels.