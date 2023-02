KLM gaat in de zomer met de Airbus A330 vliegen naar Bonaire en Aruba

SCHIPHOL – In de periode tussen 26 maart tot en met 27 oktober vliegt KLM met een dagelijkse vlucht vanuit Amsterdam naar Bonaire. De vlucht heeft een tussenstop op Aruba. De terugvlucht naar Schiphol is rechtstreeks. Dit is dezelfde dienstregeling als het huidige winterschema.

Maar deze vluchten worden in die periode vijf keer per week uitgevoerd met de Airbus A330-300 en twee keer per week met de A330-200 in plaats van de huidige Boeing 777. De A330-200 kan 268 mensen meenemen. De iets grote A330-300 neemt 292 passagiers aan boord.

Sint Maarten

In de periode 26 maart 2023 tot en met 27 oktober 2023 vliegt KLM drie keer per week rechtstreeks naar Sint Maarten met de Airbus A330-200, waarmee 268 mensen kunnen worden meegenomen. Op de terugvlucht naar Amsterdam wordt een tussenstop gemaakt in Trinidad.

De rechtstreekse vluchten zijn op woensdag, vrijdag en zondag. Daarnaast vliegt KLM/AirFrance vier keer per dag via Parijs naar Sint Maarten, behalve op zondag, dan zijn er drie vluchten.