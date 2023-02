Herensia Kultural Rincon verantwoordelijk voor organisatie Dia di Rincon 2023

KRALENDIJK- De organisatie Herensia Kultural Rincon zal dit jaar de Dia di Rincon gaan organiseren. Dat werd duidelijk in de aftrap afgelopen vrijdag in het museum Chichi Tan te Rincon.

Namens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) waren gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en Papito Thomas van de afdeling SKAL aanwezig. Chin Asjoe zegt dat het Openbaar Lichaam nog gaat bekijken hoe de festiviteiten financieel gesteund kunnen worden.

Ook belooft Tjin Asjoe in overleg te gaan met de diverse luchtvaartmaatschappijen die Bonaire aandoen om er zorg voor te dragen dat iedereen die naar de Dia di Rincon wil komen van buiten Bonaire, dat ook daadwerkelijk kan doen.

Op 25 maart a.s. zullen meer details bekend worden over hoe Dia di Rincon er dit jaar uit gaat zien. Er is inmiddels ook een website, www.diadirincon.org, waarop details en het programma zullen worden gepresenteerd.

Enthousiast

De acht personen tellende organisatie Herensia Kultural Rincon zegt enthousiast te zijn over de verantwoordelijkheid voor de feestelijkheden en zegt diverse plannen in petto te hebben om de viering dit jaar nog groter en mooier te maken, dan zij normaal al is.