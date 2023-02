Radiozender Mega Hit FM opent tweede studio bij Club Trocadero

KRALENDIJK- Op donderdag heeft radiozender Mega Hit FM een nieuwe studio geopend bij Club Trocadero aan de boulevard van Kralendijk.

De bedoeling van de nieuwe studio is om, bij activiteiten en muzikale optredens bij Trocadero, daar ook live verslag van te kunnen doen. “Het plan kwam vorig jaar al ter sprake, maar het is nu werkelijkheid geworden. Het was altijd onze wens ook daar te zijn waar mensen en drukte is. Dat maken we nu waar”.

Overigens blijft de huidige studio in het gebouw van Voz di Boneiru aan de Gouverneur Debrotweg ook nog gewoon in gebruik.