Weinig incidenten tijdens carnaval op Bonaire

KRALENDIJK – Politie Korps Caribisch Nederland laat in een persbericht weten dat de afgelopen carnavalsperiode rustig is verlopen op Bonaire. Tijdens de kinderparade op 11 en 12 februari waren er geen incidenten in Rincon en Playa.

Zaterdag 18 februari verliep de grote carnaval parade in Rincon zonder problemen. In Playa zijn zondag aan het begin van de parade drie personen aangehouden voor rijden onder invloed. De auto met de drie inzittenden reed door de barricade op de Kaya G.F. Croes die afgesloten was. Toen ze gestopt werden door de politie werd geconstateerd dat ze alle drie onder invloed van alcohol waren. Na ademanalyses werd het rijbewijs van de bestuurder voor onbepaalde tijd ingetrokken en de mannen vastgehouden tot na de parade. Zondag is ook een aanhouding verricht tijdens de grote parade in Playa omdat de verdachte niet reageerde op vorderingen van de politie. Tijdens de grote afscheidsparade op dinsdagavond vond een vechtpartij plaats waarbij drie jongeren werden aangehouden voor openlijke geweldpleging.

KPCN bedankt de bevolking voor hun bijdrage aan de veilige en fijne carnavalsperiode en benadrukt dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig eiland.