Saba lanceert de campagne ‘Find Yourself in Saba’

THE BOTTOM – Het Saba Tourist Bureau is aanwezig op de komende Adventure show in Toronto in Canada van 24-26 februari en is ook op de St. Maarten Heineken Regatta met een stand van 2-5 maart. Met de hashtag #FindYourself nodigt het eiland gasten uit om naar Saba te komen en het eiland te ontdekken.

Op de show in Toronto en tijdens de regatta in St. Maarten is er een scan-and-win actie, waaraan mensen kunnen deelnemen om prijzen te winnen zoals hotelovernachtingen, kunstworkshops, duiken, rumproeverijen en dagtochten.

Geheime getaway

Saba zet de campagne Find Yourself in Saba in de komende periode inzetten in al haar bestemmingsmarketing-promotionele activa en acties. Het eiland is onlangs gepresenteerd in Destination I Do, Drift Travel Magazine, MSN.com en de Canadese tv-show The Social.

Het eiland wordt gepresenteerd als een geheime getaway en een verborgen eiland in het Caribisch gebied dat alle vakantiethema’s voor 2023 afvinkt. “Dit zorgt voor geweldige exposure en bewustwording voor het eiland”, aldus Malinda Hassell, directeur van toerisme van Saba.

Daarnaast wordt Saba gepresenteerd in de inflight magazine-edities van WINAIR en St. Barth Commuter, waarin het eiland wordt gepresenteerd als een ‘echt majestueuze’ bestemming.

Uniek

“Saba stond voorheen vooral bekend bij fervente wandelaars en duikers. Maar nu meer reizigers op zoek zijn naar unieke bestemmingen die een verscheidenheid aan wellness-, creativiteits-, avontuur-, boetiek- en milieuvriendelijke opties bieden – om er maar een paar te noemen – willen we hen graag verwelkomen en laten zien dat ons eiland zoveel meer is dan op het eerste gezicht lijkt,” aldus Malinda Hassell.

“We zijn enthousiast om reizigers ‘zichzelf te laten vinden’ op Saba en hopen mond-tot-mondreclame te verspreiden over ons geliefde, spectaculaire eiland, één bezoeker tegelijk.