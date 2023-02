Pensioenfonds Caribisch Nederland wijzigt openingstijden voor bezoekers

KRALENDIJK – Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) wijzigt de openingstijden voor bezoekers. Vanaf vrijdag 24 februari a.s. kunt u op vrijdagmiddag alléén telefonisch of per mail contact met PCN opnemen. Op de andere werkdagen en op vrijdagochtend blijven de kantoren geopend voor bezoekers.

De reden voor deze wijziging is dat PCN in de dienstverlening hoge kwaliteit wil leveren aan alle deelnemers. Voorzitter Harald Linkels: “Wij staan graag klaar voor onze deelnemers en dat blijven we doen. Daarbij houden we ook rekening met onze personele bezetting en de aandacht die nodig is voor de opvolging van de vragen. Daarom kiezen we voor deze oplossing, zodat we alle deelnemers zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.”

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag : 8:30 – 12:00 en 13:00 – 16:00 uur

Vrijdag : 8:30 – 12:00 uur