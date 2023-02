Man overlijdt na verdrinking omgeving zoutpier

KRALENDIJK – Op donderdag 23 februari heeft er een tragisch incident plaatsgevonden in de omgeving van de Zoutpier. Omstreeks 14:00 uur kreeg de centrale meldkamer een melding binnen dat er een lichaam in het water dreef.

Een medewerker van het zoutbedrijf heeft de persoon uit het water gehaald en is direct begonnen met reanimeren. Helaas was alle hulp tevergeefs, de man met initialen A.N.S., afkomstig uit de Verenigde Staten en geboren op 2 september 1951, is komen te overlijden.

Politie doet onderzoek naar de omstandigheden rondom de verdrinking.