James Finies roept burgers weer op niet te gaan stemmen

KRALENDIJK- De voorman van de protestbeweging Nos ke Boneiru Bèk (NKBB), James Finies, doet weer een oproep aan kiezers op het eiland om niet te gaan stemmen.

Finies geeft een hele waslijst aan redenen op, waarom kiezers volgens hem beter niet kunnen gaan stemmen. “De verkiezingen zijn een farce, want uiteindelijk is het toch Nederland die de zaken op het eiland bepaalt. Het lokale bestuur heeft in feite niks te zeggen”, zo motiveert Finies zijn negatieve stemadvies.

Finies zegt ook niet te zien dat er vooruitgang is op het eiland. “Na vele verkiezingen met loze beloeftes, die nooit worden waargemaakt, ben ik persoonlijk van mening dat stemmen zinloos is.

Fel

Op met name Sociale Media wordt door velen fel en negatief gereageerd. Diverse felle reacties krijgen de nodige bijval. “Deze man is de weg al lang kwijt”, zegt een man op Facebook in een reactie op de oproep van Finies. Anderen zeggen te vinden dat Finies zijn strijd gebruikt om geld binnen te halen voor medestanders, zonder dat duidelijk is wat zijn werkelijke doelen zijn.