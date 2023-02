Toerisme nu al 37% gegroeid in vergelijk met pre-covid cijfers

KRALENDIJK- De nieuwste analyse van ForwardKeys, een toonaangevend bedrijf voor reisgegevens, laat een opwaartse reistrend zien voor internationale aankomsten op Bonaire, waarmee een geheel nieuwe markt wordt veroverd in de periode na de pandemie.

In 2022 overtrof Bonaire het aantal aankomsten van vóór de pandemie, een stijging van 37%, en de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2023 blijven rooskleurig met opnieuw een groei met dubbele cijfers. De best groeiende bronmarkten zijn Nederland, gevolgd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

“We zijn enorm dankbaar om de resultaten van 2022 en de vooruitzichten voor 2023 te zien. Herstel van toerisme was onze belangrijkste focus met specifieke doelstellingen zoals de verschuiving in het type reizigers. ForwardKeys heeft een belangrijke rol gespeeld in onze inspanningen en we kijken uit naar een voortgezette samenwerking”, zegt het hoofd van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) Miles Mercera.

Verschuiving

Wat nog belangrijker is, aldus de TCB, is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het type reizigers dat naar Bonaire reist: meer premium ‘cabin class’ passagiers en meer gezinnen die ook langer blijven. Het aantal langere verblijven zijn gestegen ten opzichte van 2019, met 8 procentpunten hoger.