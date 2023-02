Economie Caribisch Nederland: CBS doet oproep voor medewerking bedrijven

KRALENDIJK – De economische ontwikkeling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt jaarlijks in kaart gebracht door het CBS. Het onderzoek voor het verslagjaar 2021 is momenteel gaande en het CBS doet een oproep aan bedrijven op de eilanden om deel te nemen aan de Nationale Rekeningen enquête. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in de economische ontwikkelingen op de eilanden.

Het CBS benadrukt het belang van de medewerking van bedrijven om het onderzoek voorspoedig te laten verlopen. Het CBS is wettelijk verplicht om de gegevens die verzameld worden tijdens het onderzoek vertrouwelijk te behandelen. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 gepubliceerd worden.

Economische krimp in 2020

Uit de resultaten van het onderzoek Nationale Rekeningen 2020 blijkt dat de economie op de eilanden aanzienlijk gekrompen is. Bonaire zag een krimp van 8,4 procent, Sint Eustatius zelfs van 25,9 procent en Saba van 6,3 procent. Vooral de horeca en cultuur-recreatiesector werden hard getroffen door de coronapandemie. Zo kromp de toegevoegde waarde van de horeca op Bonaire met maar liefst 53,3 procent door een forse daling van het aantal inkomende toeristen. Ook in de sector cultuur, sport en recreatie kromp de economie met 43,1 procent. Dit had te maken met het inreisverbod gedurende de coronapandemie.