Diergaarde Blijdorp/Rotterdam Zoo presenteert pilotproject RoffaReefs op Bonaire

KRALENDIJK – Op Bonaire vindt een bijzonder project plaats dat mogelijk de toekomst van de vispopulaties en koraalriffen kan veranderen.

RoffaReefs, opgericht in de Rotterdamse dierentuin, heeft vorig jaar een zwevend (vis)kweeksysteem boven het rif van Bonaire geplaatst. Het doel van het project is om te onderzoeken of het mogelijk is om vislarven te kweken en vrij te laten om zo de vispopulaties en het koraalrifecosysteem te herstellen.

Vandaag, donderdag 23 februari zal Sander van Lopik, oprichter van RoffaReefs en werkzaam bij Diergaarde Blijdorp/Rotterdam Zoo, een presentatie geven over het pilotproject met vis eieren en larven op de riffen van Bonaire. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Diergaarde Blijdorp.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de presentatie bij te wonen om 18:45 uur in de conferentieruimte van Delfins Beach Resort. Tijdens de presentatie zal Sander van Lopik meer vertellen over het project en de resultaten tot nu toe. Dit is tevens de lancering van de RoffaReefs Donature-tag door NOBO Bonaire.

De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als voorbeeld voor wetenschappers over de hele wereld en mogelijk bijdragen aan het herstel van de vispopulaties en het koraalrif op Bonaire. Het is een baanbrekend project dat kan bijdragen aan een duurzame toekomst voor de visserij en het ecosysteem van het eiland.