Indebon brengt sportbonden bij elkaar

KRALENDIJK- Afgelopen week werd de tweede ‘Sport Federation Meeting’ op Bonaire gehouden. Tijdens de netwerkbijeenkomst stond het versterken van de samenwerking tussen de sportbonden op Bonaire centraal en werden ontwikkelingen op het gebied van beweging en sportparticipatie besproken.

Vertegenwoordigers van diverse sportdisciplines zoals basketbal, rugby, waterpolo, yudo, hockey en ultimate frisbee deden mee aan de bijeenkomst. Gesproken werd onder meer over de wens voor een online boekingssysteem, waar sportbonden en -organisaties gemakkelijk zalen en ruimtes kunnen huren voor het uitvoeren van sportieve activiteiten.

De ‘Sport Federation Meeting’ werd georganiseerd door Indebon, de sportafdeling van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Gedeputeerde James Kroon van Sport was ook aanwezig en zei: “Dit is het resultaat van een duidelijke visie op het lokale sportgebeuren. Kwalitatieve sportorganisaties met professionele ondersteuning, die op de juiste wijze en in een veilige omgeving onderricht geven aan de lokale jeugd. Wij moeten met z’n allen meer gaan bewegen. Dit is goed voor ons lichaam, voor onze geest en dus ook voor onze gemeenschap.”

Duurzaam

Sportontwikkeling Bonaire en activiteiten als deze, die als doel hebben om de sport op het eiland op duurzame wijze te organiseren, zijn onderdeel van het Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019-2023. Dit akkoord merkt het samenwerkingsverband tussen het OLB en Ministerie van VWS aan als kapstok waaraan alle projecten voor de sportinfrastructuur, maar ook het opleiden en begeleiden van de bestuurders en de organisaties, worden opgehangen.