Vacature Unit Manager Financiën Statia

OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

1 FTE Unit Manager Financiën, (Unit manager A) Directie Bedrijfsvoering en Klantenservice

Ben jij een ‘bouwer’ die graag wordt uitgedaagd? Ben je extravert, flexibel en bezit je een flinke dosis veerkracht en durf? Heb jij een HBO+-diploma en ruime ervaring als Manager Financiën of Manager Planning & Control? Dan zoeken wij jou! Geef je carrière een boost met deze avontuurlijke en afwisselende baan.

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is op zoek naar een Unit Manager om het Managementteam van Bedrijfsvoering te versterken. Ter aanvulling van de al aanwezige expertise, zoeken we iemand met goede kennis van en ervaring in het werkveld van overheidsfinanciën.

Het openbaar lichaam Sint Eustatius staat voor een grote uitdaging. De verbetering van het financieel beheer staat hoog op de agenda en is een van de criteria voor het herstel van normale democratie. De Unit Financiën heeft daarom een belangrijke rol in deze dynamische en complexe tijd.

Als Unit Manager Financiën ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële afdeling. Je bent een ervaren Manager bij wie het inrichten en verbeteren van processen in de genen zit. Je bent klantgericht, want om op alle niveaus de juiste beleidskeuzes te kunnen maken, zijn een goed overzicht van de financiële stand van zaken, actuele managementinformatie en robuuste P&C-producten cruciaal. Je hebt naast een HBO+- werk- en denkniveau veel kennis van overheidsfinanciën en de relevante wet- en regelgeving hierover. Met jouw ervaring op financieel gebied weet jij een team van professionals en aankomende professionals te leiden en te coachen.

Als Unit Manager Financiën ben je gewend om management en bestuur te adviseren. Je staat stevig in je schoenen, weet te overtuigen en tegelijkertijd heb je een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen en beschik je over organisatiesensitiviteit. Het Management vraagt om een proactieve kritisch-meedenkende houding in de financiële advisering. Je staat voor het leveren van kwaliteit en resultaat én je bent als Unit Manager Financiën mensgericht en faciliterend ingesteld.

Je weet nieuwe in- en externe ontwikkelingen te vertalen in visie en aanpak. Je hebt ervaring met politiek- bestuurlijke en beleidsprocessen en de beheersing van financiële processen. Daarnaast heb je ervaring met de totstandkoming van alle producten in de planning & control cyclus van een gemeente en met lokale belastingen. Bij voorkeur heb je ook ervaring met de invoering en verbetering van geautomatiseerde systemen op het financieel terrein.

Hoofdtaken:

Je neemt het voortouw en zet de gemeenschappelijke koers uit, geeft richting en betekenis aan de ontwikkelingen en de onderlinge samenwerking. Hierbij geef je ook continu impulsen aan het verbeteren van de prestaties van de unit;

Draagt zorg voor de uitvoering van de financiële administratie door:

Het inrichten van (sub) administraties in overeenstemming met de informatiebehoefte;

Het doen verwerken van financiële gegevens naar aard en prioriteiten en het specificeren van kosten;

Het na controle, registratie en verificatie machtigen van betaalbaarstellingen;

Het signaleren van budget onder- en overschrijdingen;

Het geven van toelichtingen aan de accountant over onduidelijkheden in de administratie die bij audits gesignaleerd zijn;

Het opstellen van financiële overzichten en managementrapportages met betrekking tot gesignaleerde bijzonderheden;

Het opstellen van het financiële jaarverslag, kwartaalrapportages en uitvoeringsrapportages;

Het (laten) opstellen van beleidsadviezen op financieel terrein;

Het verzamelen en verwerken van gegevens ten behoeve van liquiditeitsbeheer, begroting en jaarrekeningen;

Binnen het brede financiële kenniscentrum van het Openbaar Lichaam zorg je voor eenheid, samenwerking, verdere digitalisering en informatievoorziening, zodat eenduidig, tijdig en proactief geadviseerd wordt;

Je houdt oog voor het constant van toegevoegde waarde zijn voor de gehele organisatie;

Het faciliteren en doen begeleiden van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden;

Het begeleiden van medewerkers bij hun persoonlijk ontwikkeling.

Vereisten:

Financiële HBO+/Academisch opleiding;

Kennis op het gebied van gemeentefinanciën kennis van BBV BES; FINBES; WOLBES is een pre;

Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring;

Werkervaring met het inhoudelijk coachen van financiële adviseurs bij een overheidsorganisatie;

Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift;

Werkervaring in Caraïbisch Nederland en/of buitenlandse werkervaring is een plus;

Ervaring met coaching- en verandertrajecten strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 12. De inpassing, met minimaal $ 4,530.93 tot maximaal

$ 5,784.16 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Inschaling vindt plaats afhankelijk van ervaring, kennis en opleiding. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist. Een assessment en referentiecheck kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Solliciteren: Wilt u solliciteren op de functie van Unit Manager Financiën bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag je C.V. en motivatie tegemoet voor 2 maart 2023.



Schriftelijke reacties gaarne richten aan het onderstaande email:Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius T.a.v. Unit manager Interne Dienstverlening

Mw. Francisca Gibbs

Van Tonningenweg, St. Eustatius Dutch Caribbean

Email: [email protected]



Meer informatieVoor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met mevrouw M. Dijkshoorn – Lopes (eilandsecretaris): [email protected] Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel en organisatie via Email: [email protected]