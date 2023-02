Onderzoek naar vermoedelijk menselijke resten op Bonaire

KRALENDIJK – Op donderdag 16 februari ontving de centrale meldkamer van de politie een melding over de vondst van vermoedelijk menselijke resten op de Kaminda di Washington Park. Na onderzoek ter plaatse door forensisch specialisten en rechercheurs, zijn de gevonden resten veiliggesteld en overgedragen aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor verdere analyse.

Hoewel de eerste indicatie is dat het om een menselijke schedel gaat, moet verder onderzoek nog bevestigen of dit daadwerkelijk het geval is. Een ander mogelijk menselijk bot is ook gevonden in de omgeving en veiliggesteld voor onderzoek. Een uitgebreide zoekactie in de nabije omgeving heeft geen andere resten of aanwijzingen opgeleverd.

Er is een mogelijke verbinding gemaakt met de vermiste Ludwig Cicilia vanwege de vindlocatie van de resten. Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) sluit niet uit dat het om de vermiste persoon zou kunnen gaan, maar kan dit op dit moment niet bevestigen zonder verdere analyse van het NFI. Het KPCN zal contact opnemen met eventuele familie en betrokkenen zodra er meer informatie beschikbaar is. De familie van de heer Cicilia is reeds op de hoogte gesteld.