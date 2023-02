Toeschouwers Bonaire enthousiast over mooie carnavalsoptocht

KRALENDIJK- Toeschouwers langs de straten van Bonaire toonden zich op zondag opgetogen over wat zij beschouwden als een mooie carnavalsoptocht.

Hoewel de stoet van de carnavalsvierders ook op zondag weer bedreigd werd door zeer donkere wolken en af en toe wat motregen, bleef het voor het merendeel toch net droog. De stemming zat er goed in bij zowel lokale toeschouwers als de vele toeristen die het spektakel aanschouwden.

Het roadpiece van George Michel oogstte, net als in voorgaande jaren, weer veel lof. Foto: Monalisa Domacassé

Vooraf was er veel kritiek te horen op de Fundashon Klave, die het carnaval dit jaar organiseerde. Nu de optocht toch als geslaagd kan worden beschouwd door het aantal groepen, het aantal deelnemers en de mooie uitvoering is de vraag of die kritiek verstomd. Klave trok zich de kritiek zo zeer aan dat zij al liet weten het carnaval in 2024 niet meer te willen organiseren.