Persconferentie over verfraaiing Bachelors Beach op laatste moment afgezegd

KRALENDIJK- Een uitnodiging voor de onthulling van het projectbord voor de verfraaiing van Bachelors Beach is op zondagavond laat op het laatste moment afgezegd.

De aftrap van het project zou op maandagochtend om 10 uur plaatsvinden. Volgens het bericht van de afdeling Communicatie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zal de aftrap nu op een later tijdstip plaatsvinden.

Op zondag waren vooral op social media, naar aanleiding van het projectbord dat inmiddels is neergezet bij het populaire strand, veel afkeurende reacties te lezen. Veel inwoners verbaasden zich over het bord, omdat de indruk was gewekt dat het project, zoals oorspronkelijk ontworpen, geen doorgang meer zou vinden.

Interview

Recent nog bekrachtigde gedeputeerde van Toerisme tijdens een interview met Bonaire.nu dat de plannen, zoals oorspronkelijk gepresenteerd, wellicht niet door zouden gaan. “We hebben dat plan te groot gepresenteerd en te veel gericht op de toeristen. Waardoor de lokale bevolking het idee kreeg dat zij er niet bij hoorden. En dus zijn we terug naar de tekentafel gegaan om het project te herzien”, aldus Thielman in gesprek met Auke van der Berg.