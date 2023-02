Opinie: nieuw hotel bedreiging voor klif Sint Eustatius

Langs de woeste Atlantische kant van Sint Eustatius heeft een rijke investeerder uit Europees Nederland een luxe hotel gebouwd. Een impuls voor het toerisme is toe te juichen, want op Statia kun je heerlijk wandelen en duiken. Bovendien schept het hotel nieuwe banen.

Opinie | Clarisse Buma

Maar de gekozen locatie van het hotel is op zijn zachtst gezegd curieus te noemen. Door de ligging is er geen toegang tot de zee. Metershoge kliffen scheiden het land van het water. In zee zwemmen is bovendien gevaarlijk vanwege de sterke stroming. Niet voor niets is zwemmen bij Zeelandiabeach, ook aan de Atlantische kant, verboden.

Ik schrok dan ook enorm toen ik op Google Earth zag dat tijdens de bouw, die begon in 2019 een illegaal pad naar zee is uitgegraven. Inmiddels zijn delen van het pad ingestort. Ik kan me niet voorstellen dat de lokale overheid hiervoor toestemming heeft gegeven! De klifs bestaan uit zand, stenen en vulkanische resten. Ze zijn zacht en kwetsbaar. Een hotel aan de Caribische kant staat al op sluiten vanwege instortingsgevaar van de klif. Achter de landingsbaan zijn delen van de klif weggeslagen. En nu dit!

Het pad veroorzaakt risico’s voor het Sint Eustatius National Marine Park, dat onderaan de klif begint. Dit Nationaal Park onder water is internationaal beschermd en van unieke schoonheid. Het biedt onderdak aan koralen, zeeschildpadden, vissen en haaien. Door eroderende kliffen komt zand in zee terecht, terwijl koralen juist helder water nodig hebben.

Overigens, het gerommel aan de klif is ook een risico voor het hotel zelf. Er ligt dicht bij de klif een heel diep zwembad. Wat doet dit met de stabiliteit? De klif is je natuurlijke kustverdediging tegen de gevolgen van klimaatverandering. En, hoe is de drinkwatervoorziening van het hotel eigenlijk geregeld?

Den Haag zette in 2017 het lokale bestuur aan de kant vanwege taakverwaarlozing en wetteloosheid. Maar het lijkt erop dat er sindsdien niet genoeg is gedaan om de negatieve effecten van dit hotel op de natuur ten goede te keren? Ga handhaven! Of is hier het aloude gezegde van kracht: wie betaalt bepaalt?

* Clarisse Buma is oud-bewoner van Sint Eustatius en schreef haar opinie op persoonlijke titel