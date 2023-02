Vacature Domeinbeheerder Economie, Natuur en Infrastructuur Statia

OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.

1 FTE Domeinbeheerder Economie, Natuur en Infrastructuur

De Domeinbeheer maakt onderdeel uit van de unit planning en beleid van de directie Economie, Natuur en Infrastructuur (ENI). De belangrijkste doelstelling van domeinbeheer is het verwerven, beheren, exploiteren, uitgeven en verkopen van gronden en onroerend goed in eigendom van het Openbaar Lichaam St. Eustatius. Domeinbeheer richt zich op het ontwikkelen van een efficiënt grondbeleid en het uitgeven van domeingronden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geplande ontwikkelingen en de financiële, sociale en economische doelstellingen. De dienst is vaak betrokken bij complexe integrale projecten met een politiek/maatschappelijk gevoelig karakter.

Hoofdtaken:

Het verder professionaliseren van de werkveld van Domeinbeheer;

Adviezen toetsen met betrekking tot o.a. exploitatie van bouwkavels en erfpachtbesluiten;

Het toewijzen en beheren van domeingronden;

Het opstellen van begrotingen, jaarverslagen en kwartaalrapportages;

Het deelnemen aan en of leiden van complexe integrale projecten en overleg;

Het ontwikkelen van het grondbeleid en de bijbehorende instrumenten;

Is verantwoordelijk voor beleidsuitvoering en evaluatie.

Vereisten:

Vooropleiding HBO op het gebied van Landmeetkunde, Planologie of Bouwkunde;

Kennis van landmeetinstrumenten;

Ruime ervaring in soortgelijke functie;

Vaardigheden in opstellen van adviezen;

Vaardigheden om de inbreng van verschillende disciplines te integreren en vertalen naar concrete werkzaamheden;

Is een goede netwerker, efficiënt, stressbestendig en besluitvaardig;

Betrouwbaar, resultaatgericht en goed kunnen samenwerken;

Goede beheersing van Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 9. De inpassing, met een minimum $ 2,949.65 tot een maximum $4,010.08 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Inschaling vindt plaats afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding.

Aanstellingseisen:

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten. Een assessment en referentie check kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Solliciteren: Wilt u solliciteren op de functie van domeinbeheerder bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag je CV en motivatie tegemoet voor 28 februari 2023.

U kunt uw brief richten aan: het Bestuurscollege van Sint Eustatius T.a.v. Mw. Francisca Gibbs

Unit manager Interne Dienstverlening [email protected]

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met dhr. A. Reid, Directeur Economie Natuur en Infrastructuur (ENI). Email: [email protected]



Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie.

Tel: + (599) 318-2931

Tel: + (599) 318-3391

Email: [email protected]