DierenLot doneert €18.000 aan dierenhulp in Bonaire

KRALENDIJK – Op vrijdag 17 februari hebben verschillende dierenhulporganisaties uit Bonaire een donatie ontvangen van DierenLot.

Tijdens een bijeenkomst mochten negen organisaties elk een cheque van €2.000 in ontvangst nemen. De bijeenkomst werd bijgewoond door Gedeputeerde Elvis Tsjin Asjoe. De begunstigden waren de Animal Shelter Bonaire, Tera Barra, Wild Bird Rehab, Dierenbescherming Bonaire, Reef Renewal, Sea Turtle Conservation Bonaire, Travelling Animal Doctors, FKK Animal Rescue en Caribbs.

DierenLot steunt in totaal zo’n 280 dierenhulporganisaties, waarvan negen in Bonaire. De organisatie voorziet in financiële bijdragen en middelen, zoals dierenambulances en diervoer. Daarnaast worden ongeveer vijf tot zes keer per jaar containers met diervoeding en andere benodigdheden naar het eiland verzonden. DierenLot vindt het belangrijk om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren en organiseert daarom regelmatig bijeenkomsten zoals deze. Het streven is om 1x per jaar een bijeenkomst als deze te houden.