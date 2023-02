Stempassen voor verkiezingen Bonaire binnenkort in de brievenbus

KRALENDIJK – Binnenkort worden stempassen verstuurd naar alle kiesgerechtigde inwoners van Kralendijk. In het geval dat de stempas niet per post is ontvangen in de week van 1 maart, kunnen kiezers de stempas vanaf 6 maart ophalen bij de afdeling Burgerzaken. Het niet ontvangen van de stempas kan vaak veroorzaakt worden door het ontbreken van een brievenbus of door mensen die zijn verhuisd en hun adres nog niet hebben doorgegeven aan Burgerzaken.

Omdat de stempassen in het Nederlands worden uitgegeven, kunnen inwoners op de website https://www.bonairestemt.nl/stempas/ de vertalingen bekijken voor verduidelijking.

Als je kiesgerechtigd bent voor de kiescollegeverkiezing, ontvang je thuis twee stempassen. Eén stempas is bestemd voor de eilandsraadverkiezing en één voor de kiescollegeverkiezing. Om voor beide verkiezingen te kunnen stemmen, dien je beide stempassen mee te nemen naar het stemlokaal.