Copa Airlines zet stevige winstcijfers neer

PANAMA CITY- Copa Holdings, moedermaatschappij van het in Panama gevestigde Copa Airlines, heeft over het jaar 2022 een stevige winst weten neer te zetten.

Over het jaar 2022 realiseerde het bedrijf een nettowinst van 348,1 miljoen dollar, een fractie meer dan de winst van 335,4 miljoen dollar in het laatste pre-Corona jaar 2019. Ten opzichte van de totale omzet werd relatief gezien net iets minder winst geboekt met een winstmarge van ruim 15% in 2022, ten opzichte van ruim 16% in 2019.

Vliegtuigen

Ook het aantal vliegtuigen stijgt weer. In totaal sloot Copa het jaar 2022 af met 97 toestellen, allen van de populaire Boeing 737 serie. In het laatste kwartaal van 2022 voegde de luchtvaartmaatschappij twee Boeing 737 MAX-900 toe aan de vloot, waarmee het over 20 van de meest moderne 737-variant beschikt. Daarnaast vliegt Copa met 67 Boeing 737-800 toestellen, 9 toestellen van het type 737-700 en 1 Boeing 737-800 in vrachtuitvoering.