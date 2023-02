Vacature Meter Reading Coordinator Bonaire

Persoonlijk Overwicht – Integer – People’s Person

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 150 medewerkers. Wij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar een Meter Reading Coordinator.

Taken en verantwoordelijkheden:

Ressorteert onder de Customer Service Manager.

Geeft leiding aan een team van circa 8 Meter Readers.

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de opname van meterstanden bij klanten.

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de bezorging en aanmaningen bij verbruikers.

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van afsluiting en weder aansluiting van wanbetalers.

Eindverantwoordelijk voor de activering van pre-paid meters.

Eindverantwoordelijk voor de opsporing van ongeregistreerd verbruik.

Communiceert met klanten over problemen met rekeningen en schade aan aansluitingen.

Zorgt voor het onderzoeken en afhandelen van schade/ongelukken aan het wagenpark en andere eigendommen van WEB.

Doet klachten- en claimregistratie, onderzoek en rapportage.

Beheert applicatie en apparatuur aangaande meteropnames.

Beheert het hoofdgebouw van WEB.

Profiel van geschikte kandidaat:

MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met ervaring op rechtshandhaving gebied.

Afgeronde Basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

3-5 jaar relevante ervaring, met goede kennis van het Bonairiaanse gemeenschap.

Sterke analytische vermogen, doortastend en bedachtzaam.

Communicatief ijzersterk en beheerst: Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.

Sollicitatie:

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 28 februari 2023 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected]

Aanstelling:

De initiële aanstelling is voor een jaar met als doel een vaste aanstelling bij goed functioneren. Een aanstellingskeuring en assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.