Vacature Heavy Equipment Technician Bonaire

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB Bonaire) is een multi-utilitybedrijf met ongeveer 150 medewerkers dat verantwoordelijk is voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteitslevering, drinkwaterproductie en -levering, afvalwaterzuivering en de distributie van irrigatiewater.



WEB Bonaire staat hiermee midden in de samenleving en speelt een belangrijke rol in een dynamisch groeiende markt van huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire.

WEB is op zoek naar een vak ervaren Heavy Equipment Technician (Dieselmonteur)

Werkzaamheden

Draagt zorg dat alle heavy equipment waaronder bucket trucks, watertrucks, boortrucks en forklifts ter allen tijden operationeel zijn.

Draagt samen met de overige medewerkers zorg voor het lokaliseren en oplossen van problemen gerelateerd aan de voertuigen en noodaggregaten.

Assisteert en helpt op verzoek mee bij diverse bijkomende werkzaamheden van de afdeling zoals voor technische- en facilitaire dienst.

Fungeert ten aanzien van aanvragen voor onderhoud aan speciale voertuigen en noodaggregaten, als eerste aanspreekpunt richting interne medewerkers van WEB alsook voor betrokken relevante derden. Communiceert dienaangaande over voortgang en verrichte reparaties met de lijnorganisatie van desbetreffende afdelingen.

Draagt zorg voor de uitvoering van diversen administratieve werkzaamheden zoals verslaglegging van werkzaamheden, opvragen van offertes, bestellingen, werkvoorraadbeheer, afhandelen van facturen etc.

Ressorteert onder de Service Station Coordinator.

Profiel van de geschikte kandidaat

Een afgeronde MBO-opleiding richting eerste monteur op het gebied van lichte en zware motorvoertuigentechniek. Aanvullende opleiding of training in elektrotechnische- en airco systemen is een pre

Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie

Kennis van en ervaring met benzine-, dieselmotoren, elektrische voertuigen, elektrische systemen en Engine Controle Modules (ECM’s)

Ervaring met elektrische en hydraulische schema lezen

Ruime kennis van de voor de functie relevante computerapplicaties

In bezit zijnde van rijbewijs B, C en bereid E te behalen

Persoonlijke eigenschappen zoals collegiaal, resultaatgericht, stressbestendig, leergierig, klantvriendelijk, flexibel en geen 8 tot 5 mentaliteit

Communicatief sterk

Bereid om storingswacht te draaien

Sollicitatie

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 10 maart 2023 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected]

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.