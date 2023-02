Vacature Business Developer Havenontwikkeling Statia

OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam, St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Business Developer Havenontwikkeling, St. Eustatius, Tijdelijke functie van één jaar met optie tot verlenging.

Sint-Eustatius is een eiland met veel potentie. De afgelopen jaren zijn veel rijksgelden in de vorm van bijzondere beschikkingen toegekend om te investeren in de ontwikkeling van het eiland. Sint- Eustatius beschikt over voldoende middelen en de visie om zich verder te ontwikkelen tot een ‘Green Statia’ en daarmee het eiland aantrekkelijk te maken voor de eilandbewoners maar ook voor potentiële ontwikkelaars. Het ontbreekt het Openbaar Lichaam echter aan uitvoeringskracht in de organisatie om alle projecten tijdig tot uitvoering te brengen en deze in de uitvoeringsfase te monitoren.

Het openbaar lichaam zoekt een Business Developer, welke onderdeel uitmaakt van de Directie Transport. De opdracht van de Business Developer richt zich op de realisatie van de strategische implementatie van de samenwerkingsovereenkomst Havenontwikkeling Sint Eustatius, die op 30 September 2022 is ondertekend tussen het Openbaar Lichaam St. Eustatius en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van de vormgegeven doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomst is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in uitvoering. De havenontwikkeling kent de volgende fasering:

Fase 1: Herstel;

Fase 2: Investering in havenontwikkeling; Fase 3: Realisatie nieuwe haven.

De Business Developer is een geboren netwerker, die op zowel strategisch als operationeel niveau acteert. De Business Developer is verantwoordelijk voor de financiële realisatie van de Havenontwikkeling St. Eustatius met daarbij de samenwerkingsovereenkomst en de uitkomsten van de MKBA als uitgangspunt. Hierbinnen dienen ecologische en toeristische aspecten nadrukkelijk meegenomen te worden. De Business Developer fungeert als belangrijke sparing partner voor de Commercieel Manager Transport, die rapporteert aan het Bestuurscollege.

Hoofdtaken:

Het opstellen van een project- en investeringsplan op basis van de samenwerkingsovereenkomst en de MKBA;

Acquisitie van additionele geldstromen/investeerders;

Rapportage aan commercieel manager transport;

Lokaal en internationaal stakeholder management.

Voorbereiden en begeleiden van besluitvormingstrajecten;

Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten en programma’s op het eiland (impuls toerisme, erosiebestrijding, natuurherstel);

Kennisoverdracht.

Functie –eisen:

HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding in de richting van bedrijfskunde, economie en/of marketing.

Aantoonbare kennis en ervaring in het haven, transport en logistieke cluster;

Een actief netwerk binnen Europees Nederlandse ministeries, daarnaast is een netwerk binnen de havensector en pre;

Aantoonbare ervaring met projecten binnen een politiek-bestuurlijke complexe omgeving;

Aantoonbare ervaring in een cross-culturele context.

Overige vaardigheden:

stressbestendigheid en overzicht;

uitstekende plannings- en organisatievaardigheden;

flexibiliteit en probleemoplossend vermogen;

sterke sociale en communicatieve vaardigheden;

cross-culturele en politieke sensitiviteit;

besluitvaardigheid en daadkracht;

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:



De functie is voor 1 jaar met de mogelijkheid voor verlenging met nog een jaar. De functie is gewaardeerd in functieschaal 12 met een minimaal salaris van bruto $ 4.530.93 tot maximaal $ 5.784.16 per maand bij een 39,5-urige werkweek. Beloning is afhankelijk van werkervaring en opleiding. De beoogde startdatum van de functie is mei 2023. Standplaats is St Eustatius, Caribisch Nederland.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk 20 februari 2023 richten aan het onderstaande email: Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius Commercieel Manager Transport

T.a.v. Dhr. Vishal Oedjaghir

Fort Oranjestraat 7, Sint Eustatius CNE mail: [email protected]

Meer informatie



Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Commercieel manager Transport dhr. Vishal Oedjaghir [email protected] of Programma manager PPMO dhr. Joury Ranzijn [email protected]. Voor meer informatie over de vacature of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie. Tel: + (599) 318-2931

Email: [email protected]