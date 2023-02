Vacature Assistent Inkoop & Logistiek Bonaire

Assistent inkoop & logistiek Bonaire Hospitality Supplies

Bonaire Hospitality Supplies is een groothandel en is één van de dochterondernemingen van Sapias Holding B.V. gevestigd te Bonaire. Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die ons team komt versterken.

Wat ga je doen – verantwoordelijkheden?

Assisteren bij de inkoop en logistiek in verschillende productcategorieën. Denk hierbij aan drank, kantoorartikelen, hotel & restaurant, kantoorbenodigdheden en food welke is te onderscheiden in 3 categorieën; vries, droog en vers;

Ondersteuning bij logistieke en magazijnwerkzaamheden;

Contact onderhouden met leveranciers/distributeurs en klanten;

New business genereren ter uitbreiding van het portfolio;

Medeverantwoordelijk voor de inkoop en logistieke dienstverlening aan derden via Falki Express;

Assisteren in containerplanning voor verscheping vanuit Europa, Azië en USA;

Monitoren van de voorraadspiegel door zelf orders aan te pakken en te tellen;

Medeverantwoordelijk voor goederenstroom van versgoederen via luchtvracht.

Wat vragen wij?

Logistieke kennis is een pré;

HBO werk- en denkniveau;

Enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;

Gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal zowel schriftelijk als mondeling.

Wie ben jij?

Je bent flexibel ingesteld en je beweegt eenvoudig mee in de voortdurend veranderende logistieke wereld van Bonaire Hospitality Supplies.

Je werkt zeer nauwkeurig en je haalt energie uit het oplossen van problemen.

Je toont verantwoordelijkheidsgevoel door zelf werk aan te pakken.

Je bent een echte teamplayer binnen onze holding en je kan snel schakelen.

Je bent hands-on.

Je hebt een start-up mentaliteit.

Je hebt een commerciële mindset.

Wat bieden wij?

Goede primaire arbeidsvoorwaarden.

Voldoende mogelijkheden binnen onze holding om je persoonlijk te ontwikkelen.

Je bent onderdeel van een kleine organisatie waarin jouw mening telt.

Informele werksfeer.

Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden binnen onze holding zoals kortingen op duikactiviteiten en bij aangesloten sportscholen. Tevens bieden wij je een gratis discover scuba dive cursus aan.

Meer informatie over onze onderneming kan je vinden op www.bonairehospitalitysupplies.com en www.sapiasbv.com . Voor overige vragen kan je contact opnemen met [email protected].