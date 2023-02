Vacature Hoofd ICT en Informatiemanagement Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is op zoek naar een enthousiast, vakbekwaam Hoofd ICT en informatiemanagement



De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als Hoofd ICT en Informatiemanagement vertaal je ICT uitgangspunten van het College van Bestuur naar het ICT beleid en stel je het ICT beleidsplan op. Je initieert en leidt multidisciplinaire projectgroepen ter nadere uitwerking van de ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen voor het onderwijsproces (zoals leerlingvolgsysteem en roosterprogramma). Daarnaast voer je het ICT beleid uit door de werkzaamheden te coördineren en te adviseren over de aanschaf van apparatuur en programmatuur (en mogelijke migratie naar de Cloud). Je ziet toe op informatiebeveiliging en waarborgt de privacy van de vastgelegde informatie. Je coördineert de invoering, het onderhoud en het technisch beheer van systemen, netwerken en applicaties alsmede de gebruikersondersteuning.

Op inspirerende en motiverende wijze geef je leiding aan de afdeling ICT & Informatiemanagement bestaande uit 6 medewerkers en de afdeling Plannen & Roosteren bestaande uit 3 medewerkers. Voor deze afdelingen bewaak je de planning en geef je prioriteiten aan. De afdeling is in ontwikkeling, je leidt dit proces. Momenteel ligt de nadruk op het ontwikkelen van ICT beleid inclusief het opstellen van beveiligingsplanen en transformatie naar een meer gestroomlijnde organisatie inclusief het inrichten conform een referentie architectuur (zoals MORA of FORA).

Belangrijke eigenschappen en vaardigheden voor de functie zijn betrokkenheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en klantgerichtheid. Je onderhoudt een goede werksfeer, je bent hands-on en stuurt op kwaliteit.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een opleiding op het gebied van informatievoorziening, ICT, automatisering of gelijksoortig voltooid op minimaal HBO niveau;

Je hebt ervaring in het onderwijs en bij voorkeur met de daarbij behorende referentie architectuur ( MORA of FORA)

Je hebt ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (bij voorkeur de AVG)

Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een leidinggevende positie.

Verder beschik je over:

Brede kennis op het gebied van informatievoorziening en automatisering;

Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling;

Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare hard- en software;

Vaardigheid in het vertalen van gebruikerswensen in informatisering- en automatiseringsplannen;

Vaardigheid in het opstellen van het ICT-beleidsplan en de ICT begroting;

Ervaring met procesverbeteringen;

Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij?

Als Hoofd ICT en Informatiemanagement heb je een zelfstandige positie en werk je veel samen met de directies van de verschillende scholen, de andere hoofden van dienst en het College van Bestuur. Je wordt gewaardeerd om jouw proactieve houding en initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 12 met een minimum 4126 en een maximum van 5268 USD bruto bij 1 fte) en goede arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en een pensioenregeling. We starten met een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 5 maart 2023 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met Klaske Apperloo , Voorzitter College het Bestuur : Tel +599-7157771 of: [email protected]