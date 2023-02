Vacature Coördinator Activiteitenbureau Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Coördinator activiteitenbureau (0,6-0,8 fte) in verband met het Nationaal Programma Onderwijs.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) maakt het scholen mogelijk om de komende jaren covid gerelateerde achterstanden aan te pakken. Het gaat dan niet alleen om achterstanden op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook om de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Het SGB vindt het belangrijk dat er niet alleen oog is voor kwalificatie, maar juist ook voor initiatieven die bijdragen aan de socialisatie en subjectivicatie van haar leerlingen Dus niet alleen maar extra bijlessen, maar juist ook ruimte bieden aan activiteiten die het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van leerlingen vergroten.

De SGB realiseert daarom, in samenwerking met andere instellingen en het bedrijfsleven, een aanbod van buitenschoolse activiteiten voor haar leerlingen. Denk hierbij aan sportactiviteiten, kunstzinnige activiteiten, zoals drama, dans en expressie, en activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld ondernemerschap.

De organisatie en coördinatie van dit buitenschoolse aanbod wordt geregeld door het SGB Activiteitenbureau. Voor dit bureau zijn we op zoek naar een coordinator.

Wat ga je doen?

De coördinator verricht de volgende werkzaamheden:

Initiëren activiteiten, rekening houdend, met de doelstelling van het plan;

Planmatig en gestructureerd vormgeven van het proces van planning tot uitvoering van de activiteiten uit de onderwijsprogramma’s;

Contacten leggen met stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie, om de activiteiten (mede) te organiseren;

Als sparringpartner regelmatig het gesprek voeren over de voortgang, uitvoering en evaluatie van de activiteiten met unitdirectie en de portefeuillehouder in de schoolleiding;

Bewaken van de samenhang van het NPO met de bestaande onderwijsconcepten;

Zorgdragen voor duidelijke communicatie aan medewerkers en leerlingen/ouders;

Aansturen van de ondersteunende medewerker van het activiteitenbureau;

Budgetbeheer en overige voorkomende werkzaamheden;

We zoeken een organisator, die hands-on is, samen met de mede-coordinator contacten kan leggen binnen de organisatie en het bedrijfsleven op alle niveaus om het activiteitenaanbod aan de leerlingen en studenten te realiseren. Je bent operationeel, faciliterend en ondersteunend werkzaam. Omdat iedere unit een eigen doelgroep en daarmee specifieke wensen heeft, stem je met de unit af welk ondersteuning er precies nodig is.

Wat vragen wij van je?

HBO (+)opleiding, kennis van en inzicht in het onderwijs en bedrijfsleven van Bonaire bezit bij voorkeur kennis en vaardigheid met projectmanagement

Je bent initiatiefrijk en kan zelfstandig opereren

Je bent vaardig in het voeren van overleg m.b.t. projecten

Wat bieden wij?

We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 11 met een minimum van 3573 en een maximum van 4647 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een tijdelijke aanstelling. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 5 maart 2023 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17532,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Klaske Apperloo, Voorzitter van het Bestuur op telefoonnummer : +599-7157771 of per email op: [email protected].