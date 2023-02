Selibon NV plaatst nieuw afvalscheidingsstation in Tera Kòrá

KRALENDIJK – Op 10 februari 2023 heeft Selibon NV een nieuw Milieustation (afvalscheidingsstation) geplaatst in de wijk Tera Kòrá. Dit station omvat een container waar inwoners van de wijk plastic, karton, metaal en glas gescheiden kunnen inleveren voor recycling. Het Milieustation is gelegen op de hoek van de Kaya Valdivia en de Kaya Monseigner Nieuwindt.

Vergelijkbare stations zijn al succesvol geïmplementeerd in andere wijken zoals Hato, Rincon en Amboina. Het doel is om bewoners en toeristen aan te moedigen om hun afval te scheiden en Selibon NV is van plan om in de toekomst meer stations te installeren om recycling op Bonaire te blijven bevorderen.

Selibon NV bedankt alle inwoners van Bonaire voor hun inspanningen om hun afval te scheiden en is verheugd om deze nieuwe faciliteit in Tera Kòrá aan te bieden.