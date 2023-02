Saba lanceert jeugdwebsite SabaLovin over seksualiteit

THE BOTTOM – Jongeren op Saba kunnen nu informatie vinden en terecht met vragen over seksuele gezondheid. SabaLovin, Saba’s eerste website over seksuele en reproductieve gezondheid, is gisteren, op Valentijnsdag gelanceerd.

De overheid wil dat SabaLovin uitgroeit tot een dynamische op Saba gebaseerde website over seksualiteit dat ook als voorbeeld dienst voor andere Caribische eilanden.

“Deze website heeft tot doel het bewustzijn te vergroten en geeft onze jongeren de mogelijkheid om op een positieve en gezonde manier toegang te krijgen tot informatie over hun reproductief welzijn. Jongeren krijgen nu de kans om toegang te krijgen tot informatie waar ze hun behoeften kunnen zien”, zegt gedeputeerde van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Rolando Wilson. Lancering

De website is ontwikkeld om tieners de tools en middelen te bieden die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele gezondheid. Het behandelt een breed scala aan onderwerpen, van seksuele anatomie tot relaties, toestemming en preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Podium

SabaLovin moet een platform voor jongvolwassenen worden om in contact te komen met anderen, om vragen te stellen en om ondersteuning te krijgen van experts in het veld, zo werd gesteld tijdens de lancering.