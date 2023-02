Openbaar Lichaam start informatiecampagne over stemmen

KRALENDIJK- Deze week start het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de informatiecampagne over de verkiezingen van 15 maart a.s. voor de Eilandsraad en het Kiescollege.

Met de slogan “Ik stem! Jij toch ook?” worden stemgerechtigden geïnformeerd over waar, wanneer, waarom en hoe te stemmen op 15 maart 2023. Door in vier talen, Nederlands, Papiamentu, Engels en Spaans te communiceren probeert we zoveel mogelijk stemgerechtigden op het eiland te bereiken.

Ook wordt ingegaan op hoe men aan een stemkaart kan komen als deze niet wordt bezorgd en hoe men iemand anders kan machtigen, als men op de dag van de verkiezingen niet zelf kan stemmen.