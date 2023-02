Forsa Academy en Frans Paradise organiseren windsurfevenement “King & Queen of the Caribbean”

KRALENDIJK – Forsa Academy op Bonaire zal samenwerken met Frans Paradise om het “King & Queen of the Caribbean” windsurfevenement te organiseren. Dit evenement vindt plaats van 7 tot en met 10 april en zal plaatsvinden op Sorobon bij Frans Paradise. Na het overweldigende succes van vorig jaar, zullen windsurfers uit verschillende landen deelnemen aan dit evenement.

Het evenement bestaat uit twee categorieën in de slalom: Junior en Professional. Om deel te kunnen nemen in de Slalom moet je een jibe kunnen maken om 6 boeien.

Het Freestyle-onderdeel maakt deel uit van de FPT (Freestyle Pro Tour). Zowel mannen als vrouwen zullen deelnemen en hun vaardigheden tonen. Ook professionele windsurfers van Bonaire zullen meedoen, wat het evenement spectaculair maakt.

Het evenement heeft niet alleen als doel om een ​​geweldig windsurfevenement te zijn, maar heeft ook een sociaal-maatschappelijk doel. Forsa Academy zet zich in voor jongeren op Bonaire door middel van de Forsa-methode®, die is ontwikkeld op Bonaire (winnaar van de Appeltje van Oranje en de Janusz Korczak prijs). Deze methode is gebaseerd op een positieve groepsaanpak, aansluiten op de behoeften van jongeren, het gebruik van activiteiten als medicijn en het inzetten van rolmodellen en samenwerking met bedrijven.

Jongeren worden betrokken bij het evenement door hen te helpen bij de voorbereidingen of door zelf mee te doen, om zo positieve betrokkenheid tussen jongeren, bedrijven en het eiland te stimuleren.

Forsa Academy is op zoek naar sponsors om te helpen bij de organisatie van dit evenement. Bedrijven die besluiten te sponsoren, krijgen meerdere vermeldingen tijdens het evenement, vermelding op de Facebook-pagina en de mogelijkheid om een bedrijfsvlag of banner te plaatsen. Voor meer informatie kunnen bedrijven contact opnemen via [email protected].

Contactpersoon: Mick Schmit Forsa Academy [email protected] www.forsaacademy.com Kralendijk, Bonaire https://www.facebook.com/Forsakingofthecaribbean +599-770-5776