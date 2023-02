ABC Online Media voert samen met Linkels & Partners verkiezingspoll uit

KRALENDIJK- ABC Online Media, het bedrijf achter online publicaties zoals bonaire.nu, bes-reporter.com en awor.nu voert vanaf dinsdag samen met Linkels & Partners een verkiezingspoll uit.

Met de Poll wil ABC meer inzicht krijgen in het voorgenomen stemgedrag van stemgerechtigden op het eiland. In de Poll wordt onder meer gevraagd op welke partij kiezers tijdens de vorige verkiezingen van de eilandsraad hebben gestemd en op welke partij zij nu denken te gaan stemmen.

De Poll is uitgezet in vier talen, namelijk het Nederlands, Engels, Spaans en Papiamentu. De respondent kan zelf kiezen in elke taal hij de Poll in wil vullen.

Resultaten

Bonaire.nu zal binnen enkele dagen de resultaten van de Poll bekend maken. Om de Poll in te vullen kun je klikken op deze link. Invullen kost maar een paar minuten en de antwoorden zijn anoniem.

Dit is de link: https://survey.zohopublic.com/zs/xDD7c8