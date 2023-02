Voorselectie aanbesteding Scholengemeenschap Bonaire – MBO  

De stichting Fundashon Propiedat Inmobil Boneiru (FPIB) nodigt u uit om een “intentieverklaring” in te dienen, als onderdeel van een voorselectie van aannemers, voor het maken van een offerte betreffende het nieuwbouwproject Scholengemeenschap Bonaire – mbo (Huisvesting SGB-mbo).

Het project

Het project betreft een nieuw te bouwen schoolcomplex voor beroeps- en volwasseneneducatie te Bonaire. Hierin worden het mbo en het leerlandschap techniek en hospitality van het vmbo opgenomen. Deze onderdelen zullen in de verschillende gebouwen worden gehuisvest. De gebouwen worden gesitueerd rondom een deels overdekte binnenplaats (zie afbeeldingen hier onder). De uiteindelijk gekozen ontwerpvariant betreft een betonnen gevel, die voorziet in de stabiliteit, in combinatie met een staalconstructie. Er is voor een staalconstructie gekozen om de relatief grote vloeroverspanning mogelijk te maken. Het dak wordt voorzien van stalen liggers en sandwichpanelen om het dak zo licht mogelijk te houden.

Het schoolgebouw zal bestaan uit twee bouwlagen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte en zo het gehele leerprogramma op het terrein te kunnen huisvesten.

Bruto vloeroppervlakte

Het totale bruto vloeroppervlak (BVO) bedraagt 5856 m2. Dit is inclusief de overdekte binnenpleinen, galerijen, etc.

Technische en financiële evaluatie van aannemer

FPIB zal de aannemer op zowel technisch gebied (referentieprojecten) als op financieel gebied (jaaropgaven) toetsen alvorens over te gaan tot het uitnodigen voor het opstellen van een offerte voor de benodigde werkzaamheden t.b.v. realisatie van het project. Een aannemer waarvan de gevraagde documenten niet compleet zijn, zal niet-conform worden verklaard door FPIB en zal gediskwalificeerd voor het aanbestedingstraject.

Te leveren documenten voor evaluatie:

Referenties van uitgevoerde werkzaamheden van vergelijkbare schaal/omvang door uw bedrijf in de laatste 3 jaar; Intentieverklaring voor het aanbieden van een offerte; Verklaring van de Belastingdienst dat u in de afgelopen 2 kwartalen aan uw afdrachtverplichtingen (loonheffingen) heeft voldaan; Jaaropgaven van tenminste 3 jaren; Intentieverklaring van een gerenommeerde bank voor verzekeringen en bankgarantie.

Correspondentie

Namens FPIB zal dhr. Franklin Michael Blom als contactpersoon optreden. U kunt hem bereiken via de volgende contactgegevens:

Franklin Michael Blom

Email: [email protected]

Telefoon: +599 – 782 3938

Voor aanvullende informatie zie ook:

https://fpibonaire.com/persberichten