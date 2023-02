Bonaire krijgt nieuw cultureel evenement met Krioyo-muziek

KRALENDIJK – Binnenkort wordt voor het eerst het ‘Kings of Krioyo, It’s in our Nature’-evenement georganiseerd op Bonaire. Tijdens het evenement staat Krioyo-muziek centraal. Het nieuwe evenement wordt in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB) georganiseerd.

Het doel van het evenement is om de traditionele Krioyo-muziek levend te houden. Tijdens het muziekevenement treden er lokale artiesten op. Eén van de artiesten zal Chendell Beaumont zijn. Naast lokale bewoners is het ook de bedoeling om bezoekers uit het buitenland te trekken.

“We zijn ongelooflijk trots en enthousiast over het komende Kings of Krioyo-evenement. De viering van het culturele erfgoed van Bonaire is een fantastische manier om de maand april mee te beginnen en een mooie aanloop naar de Dia di Rincon-festiviteiten. We geloven dat dit evenement niet alleen onze gemeenschap samenbrengt, maar bezoekers ook een unieke kans biedt om de levendige muziekscene van het eiland te ervaren en meer te weten te komen over onze culturele wortels”, aldus Miles Mercera, directeur bij TCB.

Het evenement vindt op 8 april aanstaande plaats bij Kabuya Ranch.