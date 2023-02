Vacature Boekhouder Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en –ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

In verband met vervanging zijn wij per direct opzoek naar een:

Boekhouder 32 – 40 uur

Als Boekhouder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig beheren van de crediteuren- en debiteurenadministratie, de verzekeringsportefeuille, pinbetalingen en de kas.

Wat ga je doen?

Je registreert, controleert, journaliseert, laat accorderen en verzorgt de betaling van ontvangen rekeningen;

Je zorgt voor het samenstellen, controleren en verzenden van facturen en verwerkt ontvangsten in de financiële administratie;

Periodiek maak je de overzichten van uitstaande rekeningen en daarnaast het mondeling of daarna schriftelijk bevorderen van de betaling;

In- en uitgaande facturen digitaliseer je;

Te verwerken gegevens controleer je op fouten en logica en signaleert opmerkelijke zaken;

Je verwerkt bank mutaties in het boekhoudsysteem, alsook de ontvangen deposits voorreserveringen;

Je zorgt voor de maandelijkse afstemming over balansposten;

Je levert een bijdrage ten behoeve van periodieke rapportages en jaarcijfers;

Je verzorgt de aangifte van algemene bestedingsbelasting;

Op regelmatige basis maak je back-ups en beheert deze;

Je verzorgt de afhandeling van e-mails, correspondentie en telefoon;

Je onderhoudt contacten met interne afdelingen over het accorderen van betalingen;

Je bent het aanspreekpunt bij vragen van budgethouders;

Je fungeert als contactpersoon voor externe organisaties met betrekking tot financiële aangelegenheden.

Wat vragen wij:

Je beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau

Je hebt kennis van boekhoudsystemen; ervaring met ERP-systemen is een pré;

Je toont accuratesse voor het foutloos en efficiënt verwerken van informatie;

Je bent oplettend in het controleren van de juistheid van gegevens en output;

Je kunt zelfstandig organiseren, plannen en prioriteren;

Je bent stressbestendig, klantvriendelijk en proactief;

Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Je houdt overzicht om de diversiteit aan activiteiten te kunnen beheersen en de werkzaamheden naar eigen inzicht effectief in te vullen.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we in ons hotel persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kun je richten aan: [email protected]