Kindercarnaval trekt door straten van nat Kralendijk

KRALENDIJK- Een relatief kleine, maar kleurige optocht trok op zondag door de straten van Kralendijk. Hoewel er herhaaldelijk een kleine bui over de stad trok terwijl de stoet nog in volle gang was, was de pret er niet minder om.

Vooral na een onderbreking van twee jaren, met vorig jaar nog een virtueel carnavalsprogramma, leek het enthousiasme voor de carnavalsviering groot. Al rond 10 uur in de ochtend klonk bij verschillende stands luide muziek en maakten toeschouwers zich klaar voor de stoet die pas tegen drie uur zou vertrekken. Opvallend was ook dat ook in de vroege ochtenduren diverse toeschouwers al aan het bier zaten.

Kort

De optocht was met 4 groepen aan de korte kant. Wel waren de meeste groepen relatief groot. Een dag eerder was de optocht al door de straten van Rincon getrokken, waar ook enthousiast werd meegevierd door de toeschouwers.