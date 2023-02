Schema carnaval 2023 en routes van optochten op Bonaire

KRALENDIJK – De carnavalsperiode is weer aangebroken. Dat betekent weer een vol programma met activiteiten als parades, jump up’s, jump in’s en natuurlijk de grote optocht in Kralendijk. Wil jij weten waar je moet zijn voor de ultieme carnavalsbeleving, lees hier alles over het carnvalsschema op Bonaire.

Dit weekend staat in het teken van de kinderoptochten en volgend weekend is het officieel carnaval (of Karnaval in het Papiaments). Naast de diverse optochten worden er ook andere activiteiten georganiseerd. De voorbereidingen voor carnaval zijn al in januari begonnen met onder andere de verkiezing van Reina di Karnaval (de carnavalskoningin) en Prens ku Pancho (de prins en zijn hofnar).

Tumba koning van 2020

Ook het Tumbafestival, dat begin februari plaatsvond, is een belangrijk onderdeel van carnaval op Bonaire. Tijdens dit muziekfestival wordt hét carnavalsnummer van dit jaar uitgekozen. Het winnende lied (tumba) wordt tijdens de parades en andere festiviteiten regelmatig gespeeld. De winnaar wordt tot tumba koning gekroond, dit jaar is Luis Moka de gelukkige.

Tips voor carnaval op Bonaire

Carnaval is één groot feest op Bonaire, voor zowel lokale bewoners als bezoekers van het eiland. Het feest staat in het teken van muziek en dansen. De parades bestaan uit grote dansgroepen die prachtig, gekleurde kostuums dragen.

Wil je carnaval van dichtbij meemaken op Bonaire, houd er dan rekening mee dat tijdens de parades straten afgezet worden voor verkeer. Kom dus op tijd, om een plek te bemachtigen aan de route. De parades zijn vaak overdag en de plekken met schaduw langs de route zijn vaak als eerste bezet. Sta je in de zon, smeer je dan regelmatig in met antizonnebrandcrème. Kindercarnaval op Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Tijdens de parades en andere festiviteiten wordt er luide muziek gedraaid. Wil je je oren beschermen tegen de decibellen, draag dan oordoppen. Drink en eet ook voldoende tijdens de evenementen. Langs de route vind je diverse stands met koude drankjes en lekkere snacks.

Last-but-not-least: wanneer je naar een optocht gaat dan zijn de toeschouwers vaak niet verkleed in carnavalspakken. Natuurlijk ben je vrij om in je clownspak te komen, maar houd er rekening mee dat je dan in de minderheid bent.

Hieronder vind je een opsomming van de populairste activiteiten tijdens carnaval op Bonaire. Wij wensen iedereen veel plezier en een fantastisch carnaval!

Zaterdag 11 februari: kindercarnaval in Rincon, 15:00 -18:00 uur

Carnaval begint met de kinderoptocht in Rincon.

Zondag 12 februari: kindercarnaval in het centrum van Kralendijk, 15:00 – 18:00 uur

Na Rincon is vandaag het centrum van Kralendijk (Playa) aan de beurt voor de kinderoptocht.

Vrijdag 17 februari: Tieneroptocht Playa, 20:00 – 24:00 uur

Deze optocht is ’s avonds en daarom ook zeker de moeite waard om naartoe te gaan. De kostuums van de middelbare scholieren die meelopen in deze parade zijn prachtig verlicht.

Zaterdag 18 februari: Grote optocht in Rincon, 14:00 – 18:00 uur

Dit weekend is het dan echt carnaval. De grote optocht is eerst in het centrum van Rincon te zien.

Zondag 19 februari: Grote optocht in het centrum van Kralendijk, 13:00 – 18:00 uur

Vandaag is Playa aan de beurt. De grote optocht trekt vandaag door de straten van het centrum van Kralendijk.

Maandag 20 februari: Afscheidsparade kinderen in Playa, 18:00 uur

Na de afscheidsparade van de kinderen op maandag 20 februari volgt het verbranden van King Momito.

Dinsdag 21 februari: Grote afscheidsparade in Playa, 20:00 uur

Na de afscheidsparade op dinsdag 21 februari volgt het verbranden van King Momo om middernacht in het stadion van Playa. De verbranding van koning Momo symboliseert het begin van de vastentijd.