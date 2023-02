Nieuwe groep ontvangt certificaat Basis Computervaardigheden

Kralendijk- Het project Klek i Taip: E Base heeft weer een nieuwe groep cursisten afgeleverd die basis computervaardigheden hebben veworven. De groep ging op 9 januari 2023 van start.

Tijdens de cursus wordt kennis gemaakt met de computer op basisniveau. De bijeenkomsten werden verzorgd door MBO ICT-studenten.

Met de computercursus zijn basis computervaardigheden geoefend en is ook geoefend met het maken van een afspraak op www.bonairegov.com. Tijdens de cursus zijn vragen behandeld zoals ‘Hoe zet ik een computer aan? Hoe kan ik typen? Hoe stuur ik een e-mail?’.

Eén van de taken van de Openbare Bibliotheek Bonaire is om ontwikkeling en educatie te bieden. Om voor zelfredzame burgers in de digitale samenleving te zorgen, faciliteert de Openbare Bibliotheek Bonaire daarom de computercursus Klek i Taip. Met de cursus Klek i Taip verbeteren deelnemers basis computervaardigheden. Overige taken van de bibliotheek zijn: kennis en informatie aanbieden; het stimuleren van lezen, ontmoeting en debat organiseren; en het kennis laten maken met literatuur, kunst en cultuur.