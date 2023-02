European Culture Exchange Fair vertelt jongeren over studeren en werken in buitenland

KRALENDIJK- Op donderdagmiddag konden studenten die overwegen te gaan studeren in het buitenland meer horen over het studeren en werken in het buitenland en dan vooral in landen van de Europese Unie.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het OTC Youth Network en was vooral gericht op Mbo-studenten die nadenken over het volgen van een vervolgstudie in bijvoorbeeld Nederland. De gedachte is dat als jongeren meer weten over de uitdagingen en de omstandigheden van het studeren in Nederland of andere landen in Europa, de kans op vroegtijdige uitval kleiner wordt.