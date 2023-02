Bonaire is dan misschien wel een relatief klein eiland, het landschap is zeer afwisselend. Van het vlakke landschap met de zoutpannen in het zuiden tot de heuvels en rotsen in het noorden, binnen slechts enkele kilometers verandert het landschap aangrijpend. Om het eiland goed te kunnen ontdekken zijn er een aantal autoroutes voor je uitgezet. Lees hier meer over de leukste autoroutes op Bonaire.

Natuurlijk kun je de geasfalteerde wegen aanhouden, die je langs de vele hoogtepunten van Bonaire leiden. Maar wil je ook het platteland ontdekken van dit prachtige eiland, volg dan één van deze vier speciaal uitgezette autoroutes. Tip: van de autoroutes zijn kaarten beschikbaar, hierop staan de routes en een uitgebreide omschrijving van de bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het startpunt van de routes of online te bekijken/downloaden. De routes zijn bewegwijzerd met gele bordjes en makkelijk te volgen.

Let op: indien het veel geregend heeft kunnen de routes (behalve de Goto autoroute) slecht begaanbaar worden. Kies voor een geschikte auto om de routes mee te rijden. Een auto die wat hoger van de grond staat, bijvoorbeeld een SUV of pick-up, wordt aanbevolen voor de routes over onverharde wegen.

Bari di Karta autoroute

Langste boom van Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Deze afwisselende autoroute in het oosten van Bonaire is ongeveer 15 kilometer lang. Het startpunt ligt aan de Kaminda Lagoen, vlak voor je bij de landfill komt sla je rechtsaf de zandweg in. Tijdens de route kom je onder andere langs plantagehuis Washikemba, de langste boom van Bonaire, Boka Washikemba en rijd je een gedeelte langs de ruige oostkust. Onderweg kom je ook langs verschillende kunukus (kleine boerderijen) en een waterput met windmolen.

Voor de liefhebbers van wandelen, aan deze autoroute liggen ook een paar wandelroutes: Red Hill trail (ongeveer 90 minuten wandelen) met een mooi uitzicht op Lagoon, Mamai Rosa trail (ongeveer 40 minuten wandelen) en de Bara di Karta trail (ongeveer 30 minuten) waarbij je naar de top van de heuvel klimt en een mooi uitzicht hebt op het zuiden van Bonaire. Bara di Karta hill, foto: Inge Poorthuis

Het eindpunt van deze autoroute ligt aan de Kaya Macario Sint Jago vlak nadat je de wijk Nieuw Amsterdam gepasseerd bent.

Download hier de kaart van de Bari di Karta autoroute

Tras di Montaña autoroute

Uitkijkpunt Seru Largu

De kortste autoroute, van slechts 8 kilometer lang, gaat van start aan de weg naar Rincon (Kamida Tras di Montaña). Op de plek waar in het verleden nog vliegtuigen landden, de oude luchthaven van Bonaire, neem je de afslag naar links, richting Seru Largu.

De autoroute loopt niet langs het uitzichtpunt van Seru Largu maar het is zeker de moeite waard om hier een ommetje voor te maken. Ga hiervoor op de eerste T-splitsing op de route niet rechts, maar linksaf. Al snel begint de weg te klimmen, waarna je binnen enkele minuten de top bereikt. Sla hier linksaf en je komt vanzelf bij het uitzichtpunt Seru Largu. Ook hier is een leuke wandelroute te vinden van ongeveer 45 minuten, met prachtige uitzichten over Kralendijk en het zuiden van Bonaire. Uitzicht tijdens de Chanti Wawa wandelroute – foto Inge Poorthuis

Tijdens de Tras di Montaña autoroute kom je langs diverse bijzondere boomsoorten die goed staan aangegeven. Onderweg kun je ook nog een leuke wandeling maken; beklim de rotsen van Chanti Wawa, voor een mooi uitzicht. Deze wandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Ook brengt de autoroute je langs een geitenboerderij en een botanische tuin. Wil je meer weten over de Tweede Wereldoorlog, breng dan een bezoek aan Tanki Maraka Heritage Park. Dit openluchtmuseum, waar je zelf kunt rondlopen, was tijdens de oorlog de plek van het Amerikaanse militaire kamp. De autoroute eindigt op hetzelfde punt waar je begonnen bent.

Goto autoroute Rincon

Uitzicht vanaf Altamira Unjo – foto Sylvia de Leon

Deze leuke, korte route (ongeveer 1 uur rijden) ligt in het noorden van Bonaire. Je start, en eindigt, bij de Cadushy Distillery in het centrum van Rincon. Vanaf het centrum volg je de gele bordjes en rijd je omhoog. Voor een prachtig uitzicht neem de afslag naar rechts en ga de zandweg in naar Altamira Unjo. Bovenop de berg is een klein parkje waar je kunt genieten van het uitzicht over Rincon. Aan deze zandweg ligt ook het startpunt van de Roi Sango hiking trail. Uitzicht over het Gotomeer – foto Myrthe Visser-Wind

Verder rijdend kom je langs Landhuis Karpata, een traditionele stenen wal en het mooie Gotomeer waar regelmatig flamingo’s worden gezien. Vlak na het Gotomeer kom je bij Dos Pos waar een tweetal prachtige wandelroutes starten: de Dos Pos trail en de Montaña trail, die eventueel met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook is er een fietsroute in dit gebied.

Na het verlaten van Dos Pos rijd je de heuvel weer op naar Rincon. Geniet nog even van het uitzicht over Rincon, waarna je weer bij het startpunt van deze route uitkomt.

Lees ook: De 5 mooiste wandelroutes op Bonaire

Onima autoroute Rincon

Rotsblokken van Kaomati, vlakbij Onima – foto Inge Poorthuis

De andere autoroute in het noorden van het eiland start bij Mangazina di Rei, de voormalige opslagplaats van de koning, welke nu in gebruik is als museum en cultureel park. Vanaf hier brengt de ongeveer 1,5 uur durende autoroute je door het centrum van Rincon naar het platteland van Bonaire. Op het platteland rijd je onder andere langs een windmolen, een traditionele boerderij en een waterreservoir.

Vervolgens laat je het agrarische gebied achter je om je weg te vervolgen door de natuur aan de oostkust van het eiland. Bezienswaardigheden als het strand Playa Grandi en Boka Onima worden afgewisseld met een prachtig uitzicht over de oostkust. Rotstekeningen bij Onima – foto Inge Poorthuis

Aan het einde van de route vind je ook de Indian Inscriptions (rotstekeningen gemaakt door Indianen) die waarschijnlijk zo’n duizend jaar oud zijn. Wanneer je weer op de asfaltweg komt kun je ervoor kiezen om linksaf te slaan, richting Kralendijk. Wil je terugkeren naar het startpunt van de route, sla dan rechtsaf en je komt vanzelf weer bij Mangazina di Rei uit.

Wil jij ook de leukste autoroutes op Bonaire verkennen?

Wil jij ook zo’n prachtige autoroute rijden op het mooie Bonaire? Dat kan, kijk voor de leukste vakanties naar Bonaire hier. Wanneer je een auto gaat huren let er dan op dat deze geschikt is voor de zandwegen op het eiland. Kies bijvoorbeeld voor een SUV of een pick up. Neem tijdens het rijden van de autoroutes voldoende water (en eventueel iets te eten) mee. De autoroutes lopen grotendeels door verlaten gebied zonder horecavoorzieningen.

