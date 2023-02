Vacature Leerkracht speciaal onderwijs Bonaire

Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) Bonaire is op zoek naar een:Leerkracht speciaal onderwijs

EOZ Bonaire is per direct op zoek naar enthousiaste leerkrachten voor speciaal basisonderwijs die graag ondersteuning en begeleiding willen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die op school vast dreigen te lopen. Spreek deze leuke functie jou aan? Dan is EOZ op zoek naar jou!

Wij zijn bij het EOZ opzoek naar leerkrachten die:

Affiniteit hebben met deze doelgroep

Binnen de klas veiligheid kunnen creëren

Didactisch sterk zijn

Hunzelf maar ook de leerlingen uitdagen

Flexibel inzetbaar zijn

Wat vragen we van jou?

Relevante onderwijsbevoegdheid (PABO)

Relevante werkervaring

Beschikbaar voor 1FTE

Oplossingsgerichte aanpak

Wat biedt EOZ:

Salaris van maximaal $4209

Een leeromgeving waar je diverse trainingen en cursussen kan volgen Bij goed functioneren de mogelijkheid om de masteropleiding Educational Needs (MEN) te volgen

Een prettige werkomgeving waar je zowel zelfstandig als in teamverband functioneert

De mogelijkheid om met verschillende doelgroepen en deskundigen te werken

Wat doet EOZ?

EOZ Bonaire biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal- emotionele en/ of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. Bij EOZ zijn diverse specialisten en deskundigen werkzaam in een multidisciplinair team.

Procedure:

De tijdsplanning voor de sollicitatieprocedure:

Uiterlijk voor 12 mei 2023 uw cv en motivatie brief mailen naar: [email protected]

Richten aan mevrouw A. Hansen, directeur Stichting EOZ

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen:

telefonisch via +599- 717 4144 of stel uw vragen per mail via: [email protected]