KRALENDIJK – Op de Kaminda di Sorobon is vandaag rond 9.30 uur een ongeval gebeurd, waarbij een voetganger werd aangereden door een taxi. De voetganger is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling

De politie heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het vervoer van de acht toeristen die in de taxi zaten tijdens het ongeluk.

Uit onderzoek moet blijken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.