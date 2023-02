Carnaval Cruise investeert in een groenere toekomst voor cruisetoerisme

KRALENDIJK – Duurzaam toerisme staat centraal op Bonaire, en ook de cruise-industrie wil daar een grote rol in spelen. Directe partners in de cruise-industrie, haven- en overheidsfunctionarissen en persleden werden uitgenodigd in samenwerking met het Toeristen Bureau van Bonaire om te laten zien hoe zij duurzaam en verantwoord reizen promoten.

De deelnemers werden verwelkomd door de bemanning van het schip, de Carnaval Horizon, en kregen een presentatie van Richard Pruitt, Vice President Environmental Operations en Marie McKenzie, Senior Vice President Government & Destination Affairs. Carnaval Cruise Line en alle zustermerken werken hard aan het verminderen van haar milieubelasting door middel van recycling, afvalscheiding en verbetering van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Carnaval Cruise heeft, net als de rest van de cruise-industrie, te maken gehad met de impact van de coronacrisis. Maar het bedrijf ziet nu weer kansen voor groei en wil zich onderscheiden door duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. Hierdoor hopen ze een verantwoorde en duurzame manier van reizen aan te bieden.

Impact

Tijdens de presentatie kwamen ook kritische geluiden naar voren over de impact van cruisetoerisme op de lokale gemeenschap. Carnaval Cruise neemt deze feedback serieus en is vastbesloten om op een verantwoordelijke manier samen te werken met de lokale instanties. Bovendien laat de Carnival Cruise Line weten geen afval achter te laten op Bonaire en wordt er bij elke aankomst controles uitgeoefend door de gezondheidsautoriteiten.

Carnaval Cruise toont met deze presentatie hoe zij zich inzetten voor een beter milieu en verantwoorde reismogelijkheden op Bonaire, en daarmee hopen ze een voorbeeld te zijn voor de rest van de cruise-industrie.

De directieleden van het schip hebben een tour aangeboden gekregen van de TCB en het eilandsbestuur. Tijdens deze tour hebben de directieleden het eiland kunnen verkennen en ontdekken wat Bonaire haar bezoekers te bieden heeft.

Gedeputeerde Hennyson Thielman, de Unit Economische Zaken, de Havenmeester, het team van TCB en de directieleden van Carnival Cruise Line hebben samen gesproken over de toekomstplannen voor het eiland en de mogelijke samenwerking.