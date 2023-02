Brand in woning geblust door snelle actie bewoners, 19-jarige verdachte aangehouden

KRALENDIJK – Op woensdag 8 februari, omstreeks 04.00 uur, werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een woning aan de Kaya Johanna. Gelukkig slaagden de drie bewoners erin om gezond en wel het huis te verlaten en één van hen had zelfs de brand al geblust.

Terwijl de brandweer aan het werk was met het zeker stellen dat dat de brand niet meer kon opvlammen, ontstond er een discussie met een vierde persoon die ter plekke was. Deze verdachte werd ervan beticht de brand te hebben aangestoken, wat eindigde in een steekincident. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Omstreeks 06.30 uur werd de 19-jarige verdachte, met de initialen J.J., aangehouden in een woning aan de Kaya Barakuda.

De zaak wordt momenteel nader onderzocht.