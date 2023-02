Vacature Sales Professional Bonaire

Dive Friends Bonaire is niet alleen een van de grootste duikorganisaties van Bonaire, maar ook specialist in de verkoop van duikmaterialen, voor de individuele duiker én voor de professionals. Als importeur van Scuba Pro voor Bonaire, maar ook als leverancier van andere merken, voorzien wij een groot aantal duikscholen van hun equipment.

Voor onze Retail & Dive shop zijn wij op zoek naar een ervaren:

SALES PROFESSIONAL

Voor wie de duikwereld gesneden koek is;

Die onder en boven water thuis is;

Die commerciële en technische skills verbindt;

Die in staat is tot particuliere verkoop én Business to Business ;

; En die klanten optimaal kan adviseren voor de ultieme duikbeleving.

Herken je je in deze beschrijving? Heb je aantoonbare sales ervaring en ben je minimaal PADI Pro? En spreek je in ieder geval vloeiend Nederlands of Engels, dan nodigen we je graag uit contact op te nemen met [email protected] voor een kennismaking. Een job-description is op aanvraag beschikbaar.