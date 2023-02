Tentoonstelling Renske Herder in het Terramar Museum

Kralendijk- Op vrijdag 11 februari luidt het Terramar Museum een nieuwe tentoonstelling in: ‘Mix & Match’ van kunstenaar Renske Herder.

In de solotentoonstelling ‘Mix & Match’ laat Renske Herder nieuw werk zien. Aan de hand van eigen en gevonden beeldmateriaal schildert Renske het dagelijks leven op Bonaire. De schilderijen zijn figuratief maar bevatten ook abstracte elementen waaraan te zien is dat ze een voorliefde heeft gehouden voor de patronen en grafische vormen waarmee ze tijdens haar werkzame leven in aanraking is gekomen. Naast de schilderijen, die voornamelijk met olieverf zijn gemaakt, toont Renske ook collages en mixed media werk. Onder andere heeft ze eigen gemaakte foto’s digitaal bewerkt met abstracte vormen om op deze manier een nieuw beeld te scheppen en ruimte te laten voor verbeelding.

‘Misschien probeer ik met mijn nieuwe serie als nieuwkomer en buitenstaander grip te krijgen op de lokale cultuur door te schilderen wat ik om me heen zie. Ik hou erg van de wijk waarin wij sinds maart dit jaar wonen, Antriol. Het dagelijks leven dat ik hier om me heen zie is hier best wel anders dan in de meer toeristische gedeelten en de villawijken. Voor mijn gevoel is hier het echte Bonaire te vinden en dat inspireert mij, al zijn mijn schilderijen niet 1 op 1 de werkelijkheid. Ik voeg graag mijn fantasie en mijn eigen patronen toe aan het geheel om zo een beeld te scheppen dat mezelf en anderen kan verrassen. Ik vind het belangrijk dat er ruimte blijft voor eigen invulling van de kijker.’

Naast de schilderijen in deze serie zal Renske ook haar oudere, vaak abstracte werk tonen en meerdere kleinere werken.

De collectie van Renske Herder is tot 11 maart te bezichtigen. Het Terramar Museum is maandag tot vrijdag van 09:00-14:00 geopend en zaterdag van 09:00 tot 13:00.