Jobcentrum Plenchi di Trabou viert tweejarig bestaan en komt met nieuwe jobprogramma’s

KRALENDIJK – Jobcentrum Plenchi di Trabou bestaat op 10 februari twee jaar. Plenchi di Trabou is er om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op Bonaire beter bij elkaar te brengen. Het jobcentrum heeft in de afgelopen twee jaren 171 werkzoekenden aan een baan geholpen. Dit jaar staan er weer diverse jobprogramma’s voor werkzoekenden op de planning.

Plenchi di Trabou brengt werkgevers en werkzoekenden op Bonaire met elkaar in contact. Ook werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid door het jobcentrum. Dit jaar wil het jobcentrum werkzoekenden met een arbeidsbeperking nog gerichter gaan ondersteunen. Werkgevers kunnen bij het jobcentrum informatie krijgen over werving, selectie en behoud van personeel, over de verloningsmogelijkheden.

Daarnaast organiseert het jobcentrum diverse programma’s om acute tekorten aan personeel op te kunnen vullen. Deelnemers aan een jobprogramma krijgen na een succesvolle afronding baangarantie en worden direct geplaatst bij een werkgever. Dit jaar staan er verschillende jobprogramma’s gepland, onder andere op het gebied van tuinonderhoud, uiterlijke verzorging, schoonmaak en automonteur. Ook zal het jobcentrum van Bonaire een bijdrage leveren aan het armoedebeleid, in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire.

Contact Plenchi di Trabou

Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen terecht bij Plenchi di Trabou aan de Kaya L. D. Gerharts 12. Elke werkdag is het jobcentrum geopend tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen of een afspraak maken via [email protected] of (599) 715-8346. Via www.plenchiditrabou.com kunnen werkgevers een vacature plaatsen en werkzoekenden zich registreren voor bemiddeling.

Plenchi di Trabou is een samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de RCN-unit SZW. Eind 2022 had het jobcentrum 479 actieve werkzoekenden en 372 werkgevers die vacatures plaatsten, met een totaal van bijna 1.000 ingediende vacatures.