Expositie Dillon Rannou bij Everything but Lola

KRALENDIJK – Aanstaande zaterdag 11 februari van 17.00 – 20.00 uur is de opening van de tentoonstelling ‘Nothing really matters in paradise” bij shop/Gallery Everything but Lola.

De schilderijen van kunstenaar Rannou zijn een unieke combinatie van abstracte vormen en kleuren en realistische illustraties. De stijl van Rannou weerspiegelt een samensmelting van abstractie en realiteit en drukt emoties en gevoelens uit met behulp van abstracte vormen en kleuren, terwijl concrete afbeeldingen dienen om een ​​verhaal te vertellen of een specifiek onderwerp te benadrukken.

Door deze combinatie van abstractie en realiteit creëert Rannou stukken die zowel uitdagend als toegankelijk zijn voor het publiek. De kunstenaar is altijd op zoek naar nieuwe manieren om zijn stijl te verbeteren en te ontwikkelen en is trots op het werk dat hij tot nu toe heeft gecreëerd.

Rannou hoopt dat zijn kunst de mensen aanspreekt en hen inspireert om een beetje meer te lachen. Je kunt Rannou volgen op Instagram via @whatside.archive